Spari contro gli ispettori dell’Onu a Douma | la missione ancora rinviata 

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘Sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

Paura per l'ex pugile Mayweather - Spari contro l'auto della scorta : Momenti di Paura ad Atlanta per l'ex pugile statunitense Floyd Mayweather e la sua scorta, vittima di un attacco con armi da fuoco mentre a bordo di tre veicoli stavano tornando in albergo in piena ...

Francia - Spari contro giornalista azero : uccisa la moglie/ Agguato Rahim Namazov : esiliato ferito a Colomiers : Francia, spari contro il giornalista azero Rahim Namazov: uccisa la moglie Aida vicino a Tolosa (Colomiers). Agguato al cronista che indagava su traffico d'organi, è gravemente ferito(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Francia : Spari contro l’auto di un giornalista in esilio - uccisa la moglie : Preso di mira il giornalista azero Rahim Namazov, rimasto ferito gravemente nell'agguato. Era in Francia da otto anni dopo essere stato imprigionato nel suo Paese.Continua a leggere

Francia - Spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : tre morti - ucciso il terrorista : Assalto delle teste di cuoiofrancesi al supermercato di Trebes, ucciso il terrorista. Lorendono noto fonti sul posto. Prima di morire aveva ucciso tre persone. Una è il passeggero di un'auto usata in un primo momento per allontanarsi da Carcassonne dove aveva sparato a dei poliziotti.

Francia - Spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : due morti | Video | Foto : Francia, spari contro agenti e ostaggi in un supermarket: due morti | Video | Foto Liberati i clienti in ostaggio. Prima un uomo aveva sparato ad alcuni agenti a Carcassone, città vicina. Gli investigatori ipotizzano possa essere stata la stessa persona. L’assalitore si dichiara dell’Isis e chiede il rilascio del killer del Bataclan Continua a […]

Francia - Spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : due morti | Video | Foto : Liberati i clienti in ostaggio. Prima un uomo aveva sparato ad alcuni agenti a Carcassone, città vicina. Gli investigatori ipotizzano possa essere stata la stessa persona. L'assalitore si dichiara dell'Isis e chiede il rilascio del killer del Bataclan

Panico in Francia - Spari contro agenti e ostaggi in un market : due morti | Video : Panico in Francia, spari contro agenti e ostaggi in un market: due morti | Video Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma […]

Panico in Francia - Spari contro agenti e ostaggi in un market : due morti | Video : Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non è confermato

Panico in Francia - Spari contro i poliziotti e ostaggi in un supermercato : un morto : Panico in Francia, spari contro i poliziotti e ostaggi in un supermercato: un morto Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non […]

Panico in Francia - Spari contro i poliziotti e ostaggi in un supermercato : un morto : Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non è confermato

Presi ostaggi in un super market"Sono un militante dell'Isis" Spari contro gli agenti a Carcassonne : Paura a Trebes, nell'Occitania francese dove un uomo armato ha catturato diverse persone e le tiene ostaggio in un supermercato. "Sono un militante dell'Isis". Spari contro la polizia a Carcassonne Segui su affaritaliani.it

Presi ostaggi in un super market"Sono un militante dell'Isis" Spari contro gli agenti a Carcassonne : Paura a Trebes, nell'Occitania francese dove un uomo armato ha catturato diverse persone e le tiene ostaggio in un supermercato. "Sono un militante dell'Isis". Spari contro la polizia a Carcassonne Segui su affaritaliani.it

Reggio Calabria - Spari contro il boss e la sua amante : lui ferito - lei uccisa. L’incognita del movente : Ancora morti. Ancora a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. Ancora soggetti legati alla ‘ndrangheta come Demetrio Lo Giudice, detto “Mimmo u Boi”, che ieri sera è stato ferito dai killer mentre si trovava nei pressi del torrente Gallico dove si era appartato con l’amante, Fortunata Fortugno, sarta di 48 anni. I sicari, almeno due, hanno esploso alcuni colpi di pistola contro l’auto del boss, legato alla cosca Tegano. L’ex ...