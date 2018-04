Spaccio tra i minori in Carnia | in corso un' operazione antidroga

Traffico e Spaccio di cocaina e hashish : 32 arresti nel Napoletano - : Operazione della Polizia contro due gruppi criminali: 18 persone sono finite in carcere, 14 ai domiciliari. Tra le accuse, reati contro il patrimonio, furti ed estorsioni per procurarsi denaro da ...

Materiali trafugati e droga ai fini di Spaccio. Un arresto e due denunce : Carabinieri intervengono dopo aver notato scambio sospetto Roma – Ricettazione e possesso di droga ai fini di spaccio. Questa è l’accusa che ha spinto i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola ad ammanettare un romano di 35 anni. Denunciati anche, anch’essi per ricettazione, un uomo di 31 della provincia di Napoli e uno di 42 de L’Aquila. Passando in via Paolo Buzzi, zona Laurentino 38, i Carabinieri hanno notato uno ...