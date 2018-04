Spaccio di droga in Campania | 32 arresti in operazione ' Primavera Nolana'

Operazione Primavera Nolana - 32 arrestati per Spaccio di droga : ecco i nomi : Gli uomini del commissariato di Napoli all'alba del 18 aprile 2018 hanno tratto in arresto 32 soggetti nel nolano, tra cui cinque donne, dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Gli arrestati sono ritenuti appartenenti ad un'associazione criminale specializzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina ed hashish. Sono 18 le ...

Isernia : Operazione antidroga dei Carabinieri - smantellata rete criminale che utilizzava anche minori per lo Spaccio di sostanze ... : ... operante nella zona del litorale di Ostia, al cui vertice vi è lo zio Carmine Spada, alias "romoletto", mentre un altro zio, Roberto Spada, è salito alla ribalta della cronaca nazionale per la ...

Minori usati per lo Spaccio di droga - cinque arresti nell'Isernino : ... operante nella zona del litorale di Ostia, al cui vertice vi è lo zio Carmine Spada , alias "romoletto", mentre un altro zio, Roberto Spada , è salito alla ribalta della cronaca nazionale per la ...

Spaccio tra i minori in Carnia : in corso un'operazione antidroga : E' iniziata all' alba una vasta operazione antidroga in Carnia , coordinata dal Commissariato di Tolmezzo , con il supporto della Questura di Udine . Gli agenti della Polizia stanno eseguendo ...

Savonese arrestato per detenzione e Spaccio di droga : Cortemilia , CN, . Un Savonese trentenne incensurato, domiciliato a Niella Belbo, nel cuneese, è stato arrestato dai Carabinieri di Cortemilia per detenzione e spaccio di circa 150 grammi di marijuana.

Cremona : Spaccio di droga - arrestata 30enne : Milano, 17 apr.?(AdnKronos) - Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri a Chieve, in provincia di Cremona, per possesso di droga ai fini di spaccio. Trasferitasi da poco nel paese, la casa della donna era diventata la meta di un continuo viavai di persone. I vicini, insospettitisi, hann

Salerno - Antonio Pascuzzo morto accoltellato/ 18enne ucciso da un coetaneo per motivi di Spaccio di droga? : Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le ultime notizie: fermato un coetaneo, indizi lo collegano all'omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Buonabitacolo. Omicidio Pascuzzo legato allo Spaccio di droga : L’Omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo ha scosso tutta Buonabitacolo. Il delitto sarebbe maturato per questioni di droga. Un ragazzo del

Materiali trafugati e droga ai fini di Spaccio. Un arresto e due denunce : Carabinieri intervengono dopo aver notato scambio sospetto Roma – Ricettazione e possesso di droga ai fini di spaccio. Questa è l’accusa che ha spinto i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola ad ammanettare un romano di 35 anni. Denunciati anche, anch’essi per ricettazione, un uomo di 31 della provincia di Napoli e uno di 42 de L’Aquila. Passando in via Paolo Buzzi, zona Laurentino 38, i Carabinieri hanno notato uno ...

Roma : detenzione e Spaccio droga. Arrestate 4 donne del Gambia : Roma – eroina e marijuana all’interno di barattoli crema di nocciole Roma – Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti si sono trovati difronte una bislacca scena. Intervenuti a seguito di una segnalazione in via dei Barrali, hanno trovato 4 donne originarie del Gambia nel bel mezzo di una accesa discussione. Motivo della contesa una busta di plastica, contenente barattoli in vetro pieni di crema di nocciole. A ...

Bari - Spaccio di droga e violazione degli obblighi : tre arresti : La lotta dei Carabinieri allo spaccio di droga continua senza sosta, tre persone sono finite in manette a Bari nella mattinata di ieri. In via Ascianghi, i militari hanno arrestato per detenzione ai ...

Mafia - traffico e Spaccio di droga : 25 arresti a Bari : Mafia, traffico e spaccio di droga: 25 arresti a Bari Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso Parole chiave: ...

Mafia - traffico e Spaccio di droga : 25 arresti a Bari - : Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso

Spaccio cocaina a domicilio Milano - droga anche nelle mutande : La Polizia di Stato, martedì scorso, nell'ambito di un mirato servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 44 anni, con 43 dosi di ...