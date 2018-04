Sospese le azioni di Huarong | la banca anticipò dei soldi a Mr Li per il closing

Borsa - azioni Softec Sospese in attesa di nota : Le azioni ordinarie Softec sono sospese dalle negozi azioni in attesa di comunicato. Lo comunica Borsa Italiana nella sezione "Comunicati urgenti".

Fabrizio Frizzi - commozione e reazioni choc sul web per le trasmissioni Sospese Video : Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Frizzi [Video]. Tanti i colleghi di lavoro e gli artisti che hanno voluto testimoniare il loro affetto nei confronti dell’eterno ragazzo definito l’artigiano della tv. Costernato Giorgio Panariello che su #Twitter ha riferito: ‘Con te se ne va un amico, un gentiluomo che si porta via con se quel sorriso che non dimenticheremo più. Un abbraccio alla famiglia’. Nel corso di Uno ...