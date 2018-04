Sorpresa Grande Fratello | Aida in tilt non entra nella Casa In nomination Filippo e

Grande Fratello 2018/ Diretta e concorrenti : Michael Terlizzi tra gli annunci a "Sorpresa"? : Grande Fratello 2018 torna in onda oggi, martedì 17 aprile, su canale 5: Diretta, i nomi dei concorrenti, le novità della casa e le ultime notizie di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:49:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà lei la grande Sorpresa della finalissima? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI deve affrontare l'ultima nomination prima di accedere alla finalissima de L'Isola dei famosi 2018: Sarà lei la sorpresa della serata?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:30:00 GMT)

WhatsApp - aggiornamento in arrivo e una grande Sorpresa in serbo : ecco quale Video : #WhatsApp continua a mantenere saldamente la sua leadership nel mondo delle app di messaggistica. Esistono, ma sono davvero pochi i possessori di uno smartphone che non abbiano installata l'applicazione che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Sono, infatti, milioni le persone che ogni giorno quando pensano ad una comunicazione da scambiare si avvalgono di un servizio che ha mandato in pensione gli ormai anacronistici sms. E sono anche tanti ...

Inter - senza Candreva Spalletti prepara una grande Sorpresa Video : In casa #Inter la testa è completamente rivolta al match di campionato contro l'#Atalanta, che si giochera' questa sera a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, ha sottolineato l'importanza di questa partita visto che con una vittoria l'Inter si ritroverebbe al terzo posto in classifica a 62, visto che ...

Grande Fratello - incredibile novità : la 'stanza degli ospiti' - diventerà quella del sesso a Sorpresa - : Il Grande Fratello Nip non è ancora iniziato e dà già scandalo. La nuova trovata degli autori del reality è l'aggiunta di una stanza speciale all'interno della casa che sarà usata per la permanenza di ...

Amaurys Perez/ Grande Sorpresa per l'ex pallanuotista - in Honduras il fratello Antonio (Isola dei famosi) : Amaurys Perez, dopo il malore l'ex pallanuotista è tornato a Playa Dos e sta meglio. Rimarrà solo un brutto ricordo e ormai è tutto superato? (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:54:00 GMT)

“Guarda un po’ chi si rivede!”. Anbeta Toromani la sublime di Amici. Dopo anni di buio televisivo per lei si annuncia il grande ritorno. I fan attendono di vederla e nel frattempo la pupilla di Alessandra Celentano di cambiamenti ne ha avuti molti : una vera Sorpresa : L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo ...

“Antonella Mosetti al Grande Fratello” : la notizia a Sorpresa che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show : Non è ancora iniziato ma, come da tradizione nel mondo dei reality show nostrani, sta già facendo discutere parecchio il Grande Fratello, l’unico e originale, ribattezzato Nip in contrapposizione a quello Vip che vede invece in gara personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La più attesa è lei, Barbara D’Urso, di nuovo al timone del programma che prenderà il via il prossimo 17 aprile e che continua a tenere banco sui ...

Lecce - grande Sorpresa in città : LE FOTO! Con il Siracusa prevendita record : grande attesa per Lecce- Siracusa. Il big match del prossimo turno di Serie C, si giocherà al "Via del mare" davanti ad una cornice di pubblico davvero di gran livello. Le ultime gare di campionato, si sa, sono sempre caldissime e anche in questo caso sarà così. Il prossimo turno, probabilmente, sarà fondamentale in ottica promozione in quanto tutte e 3 le big che puntano alla promozione diretta, avranno sfide difficili: il Catania a Catanzaro, ...

“Il suo ultimo regalo”. È successo proprio il giorno della morte di Fabrizio Frizzi. Una grande e inaspettata Sorpresa (soprattutto per qualcuno) : La morte di Fabrizio Frizzi è stato uno choc per il pubblico italiano. Migliaia di persone si sono recate presso la camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini e altrettante si sono precipitate a piazza del Popolo a Roma dove si sono svolti i funerali del conduttore nella Chiesa degli Artisti. La bellissima omelia di don Walter Insero ha commosso tutti i presenti alla funzione religiosa. E poi le letture di Milly Carlucci, ...

Ketty Usai/ La moglie di Franco Terlizzi arriva all'Isola dei Famosi : grande Sorpresa per il naufrago : grande sorpresa per Franco Terlizzi: all'Isola dei Famosi 2018 arriva Ketty Usai, la moglie del naufrago. Grandi abbracci e baci romantici tra i due in diretta(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:24:00 GMT)

MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne - grande Sorpresa da Nicolò Brigante e scontro con Virginia : Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, di Uomini e Donne andrà in onda una nuova esterna tra MARTA PASQUALATO e Nicolò Brigante. Il tronista presenta la ragazza al padre.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:20:00 GMT)

AVENGERS : INFINITY WAR / Video trailer - nuove rivelazioni dei fratelli Russo e una grande Sorpresa nel cast : AVENGERS: INFINITY War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:43:00 GMT)

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la Sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...