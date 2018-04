Sono stata stuprata ma è tardi per denunciare Avevo 15-16 anni

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Anche Isabella Rossellini èvittima di molestie. A rivelarlo è la stessa attrice 65enne che, in un'intervista rilasciata a Vulture, parla dell'uomo che abusò di lei in età adolescenziale.La star italiana, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, fa sapere di comprendere l'importanza del movimento #MeToo ma non per questo di voler, oggi, quanto accadutole ormai quasi cinquant'fa."Capisco il valore che per alcune persone può avere il condividere le proprie esperienze - spiega l'attrice - ma per quanto mi riguarda, questo non vale. La persona che mi ha violentata quando15-16aveva un anno in più di me.Perché dovrei tirare fuori questa storia 48dopo? Che cosa accadrebbe se la gente iniziasse a dire: 'No, ora devi dire il suo nome'? Non so cosa faccia ora: potrebbe essere sposato, potrebbe avere ...