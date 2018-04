Sonic Mania si aggiorna | nuovo boss | nuove animazioni e molto altro

Sonic Mania Plus annunciato al SXSW : La scorsa settimana al SXSW , SEGA ha ospitato il “Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel” rivelando nuovi titoli basati sull’amato franchise. Al panel hanno partecipato il capo del team Sonic , Takashi Iizuka, il Social Media Manager, Aaron Webber, il Director of Product Development, Austin Keys, il Director delle animazioni di Sonic Mania , Tyson Hesse e il coordinatore delle produzioni animate televisive, ...

Sonic Mania : una nuova versione del gioco in arrivo quest'estate : Una nuova versione "extendend" e aggiornata di Sonic Mania è in arrivo quest'estate, riporta Eurogamer.Sega infatti svela Sonic Mania Plus, versione aggiornata e ampliata del gioco dello scorso anno, in arrivo per Switch, PS4, PC e Xbox One.Innanzitutto Sonic Mania Plus presenterà due nuovi personaggi giocabili: stiamo parlando di Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel. Entrambi hanno debuttato nello spin-off arcade isometrico del 1993, ...