Smentito il tour delle Spice Girls | la reunion per il “girl power” c’è stata ma è già

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo le dichiarazioni del loro manager storico sull'intenzione di realizzare un nuovo, ci ha pensato nuovamente Victoria Beckham a spegnere gli entusiasmi dei fan del quintetto che ha fatto la storia del pop inglese negli anni Novanta.La stilista e moglie dell'ex calciatore David Beckham sostiene che non vi sia alcun progetto musicale in cantiere e che leora mirino semplicemente a trasmettere il loro messaggio di "potereragazze" alla generazione successiva.Mel B, Mel C, Geri Horner, Emma Bunton e la stessa Victoria si sono riunite di recente a casa di Geri per discutere di potenziali progetti futuri, ma la 43enne stilista haqualsiasi intenzione di tornare ad esibirsi su un palco: stando alla sua recente intervista al settimanale Grazia, l'incontro è stato il miglior modo per "comunicare" il mantra del "girl power" alle nuove ...