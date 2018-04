Skoda - I primi bozzetti della nuova Suv per la Cina

quattroruote

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Laha diffuso iSuv compatta che sarà presentata al Salone di Pechino. Il modello nasce espressamente per il mercato cinese e avrà dimensioni inferiori a Kodiaq e Karoq, rafforzando il marchio in un segmento che rappresenta il 30% delle vendite totali in quello che oramai è diventato il primo mercato mondiale per.Design tipicamente, ma in scala ridotta. Dalle immagini è possibile notare un'impostazione stilistica coerente con il Dna attuale del marchio e con lo stile delle sorelle maggiori. Frontale e coda richiamano gli altri modelli, trovando nei gruppi ottici un elemento distintivo. I passaruota bombati e gli sbalzi ridotti rendono la vettura visibilmente più compatta rispetto alle altre Suv, mentre l'abitacolo offre un'impostazione razionale con strumentazione analogica, leva del freno a mano e del cambio centrali e display di ...