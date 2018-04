Sisma L' Aquila | delegazione Fi-Ucd vede commissaria europea Vestager

Terremoto L’Aquila - corteo contro la restituzione delle tasse chiesta dall’Ue : “Reduci dal Sisma e vittime di Stato” : “No al Terremoto fiscale”. Lo striscione che apre la manifestazione dell’Aquila contro la restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 rende l’idea del sentimento di questa marcia. Dopo la tragedia naturale e umana, la richiesta della Commissione Europea, che considera quelle somme come aiuti di Stato, suona come uno schiaffo morale oltre che economico per la comunità. Così, ...

Sisma - L'Aquila in piazza contro l'Ue e la "burofollia" : no alla restituzione delle tasse sospese : "No al terremoto fiscale". "Reduci dal terremoto, vittime dello Stato". E ancora: "La 'burofollia di Stato' fa chiudere le imprese terremotate”. Sono migliaia a L'Aquila i cittadini scesi in piazza per dire...

Sisma Aquila - prorogato recupero imposte : 17.07 Prorogata di 120 giorni la procedura prevista per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell'Aquila del 2009. "La presidenza del Consiglio ha firmato un decreto ieri", ha annunciato la Commissaria alla ricostruzione del Centro Italia De Micheli,ricordando che sulla vicenda pesa un'infrazione Ue "La proroga significa che imprese e commissario avranno più tempo per fare approfondimenti sul recupero delle imposte,ma anche che ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle porte dell'Aquila. E torna la paura del Sisma del 2009 : Diverse le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono segnalati al momento danni a cose o a persone

Sisma L'Aquila - Borrelli : Tragedia ha segnato cuori italiani Capo P.C. a fiaccolata 9/o anniversario : L'Aquila - "Provo un sentimento di vicinanza, di dolore, perché quell'evento, così come gli eventi successivi, ha segnato i cuori degli italiani e soprattutto i nostri". Così il Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, prima dell'inizio della fiaccolata promossa all'Aquila dal Comitato familiari delle vittime del Sisma e dal comune dell'Aquila a nove anni dal terremoto che ha ...

Sisma L'Aquila : De Micheli - nostro impegno non smetterà mai : L'Aquila - "Essere qua stasera è anche un modo per dimostrare che il nostro impegno, anche se io non sono aquilana, non smette e non smetterà mai". Così Paola De Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Commissario per i terremoti del Centro Italia 2016 e 2017 prima della partenza della fiaccolata all'Aquila in memoria delle 309 vittime nel nono anniversario del Sisma del 6 aprile 2009. In ...

Terremoto L’Aquila - la fiaccolata in ricordo delle vittime a nove anni dal Sisma : Erano le 3.32 del 6 aprile 2009 quando un Terremoto di 5,9 gradi Richter devastava l’Abruzzo colpendo duramente L’Aquila e provocando la morte di 309 persone. vittime ricordate una per una giovedì sera, durante la fiaccolata di commemorazione della tragedia che nove anni fa ha messo in ginocchio un intero territorio. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all’inizio del percorso, lo striscione dei ...

Sisma Abruzzo - all'Aquila nove anni dopo tanti cantieri aperti e segnali di ripresa. Ma la normalità è ancora lontana : Gru disseminate in tutto il centro storico disegnano lo skyline della città, devastata dal terremoto del 6 aprile 2009. Molti palazzi sono stati ricostruiti e...

L'Aquila - UE richiede le tasse sospese dopo il Sisma. Il 16 aprile la città si mobilita : Questo significa un colpo ferale all'economia del territorio". L'Aquila, opere d'arte rubate dopo il sisma rinvenute in costiera amalfitana 13 marzo 2018 Nessun commento L'Aquila 'vola ultraveloce': ...

6 aprile 2009 - 6 aprile 2018 - Nove anni dal Sisma L'Aquila non dimentica : L'Aquila - Sono passati Nove anni del terribile sisma del 2009 che distrusse L'Aquila e molti paesi della provincia, sisma che costò la vita a 309 persone, per non dimenticare la tragedia come ogni anno si celebreranno sul territorio diverse manifestazione di commemorazione: Ad dare il via al ricordo sarà la Fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del terremoto a cura dei Comitati Familiari Vittime che quest'anno ore ...

Beffa a L’Aquila : l’UE chiede la restituzione delle tasse sospese dopo il Sisma del 2009 : La Commissione europea ha bocciato la sospensione delle tasse e aperto una procedura d'infrazione per "aiuti di Stato", chiedendo la restituzione del denaro a 350 soggetti.Continua a leggere

L'Aquila - la Ue chiede la restituzione - immediata - delle tasse sospese dopo il Sisma del 2009 : 'Erano aiuti di Stato' : Protesta unanime di tutte le istituzioni contro le 350 cartelle esattoriali giunte ad altrettanti imprenditori de L'Aquila che impongono la restituzione entro 30 giorni delle tasse sospese dopo il ...