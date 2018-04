Siria | Trump fa marcia indietro sulle nuove sanzioni

Il piano di Trump per la Siria : un esercito arabo e i miliardi del Golfo : Sabato scorso sembrava fossimo sull'orlo di una guerra mondiale con il raid di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Sono passati tre giorni e la premier britannica Theresa May è impegnata a gestire ...

Siria - quelli di Trump sono i fuochi d’artificio più costosi del millennio : Secondo la Cnbc ogni Tomahawk – non l’accetta dei nativi americani e neppure il braciolone (l’arma da tavola contro i vegetariani) ma il missile da crociera usato dagli Usa negli ultimi conflitti – costa 1,4 milioni di dollari. Nel 2017, lanciarne 59 contro la Siria costò circa 80 milioni di dollari, soltanto in materiale di consumo. Nell’ultimo attacco, venerdì scorso, ne sono stati lanciati 118, bruciando in poche ore 165 milioni di dollari ...

GUERRA IN Siria/ Da Erdogan a Trump e a Putin - l'"Occidente" non esiste più : Oggi si fanno i conti con multipolarità ineguali, dove a turno cambiano alleanze e casacche. Un vortice in cui ciascun Paese e leader prova a difendere i propri appetiti. DOMENICO BILOTTI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Le prove dell’uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia, di F. De Haro

Siria : Corbyn - May deve rispondere a Parlamento - non a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump vs. Putin - Israele vs. Iran. Le partite Siriane (in cui la Siria è un comprimario) : In Siria si stanno giocando due partite: quella tra Trump e Putin, con Assad in mezzo e quella tra Israele e Iran. partite che hanno punti di interazione, ma altrettanti di autonomia. partite dall'esito tutt'altro che già scritto. E dalle alleanze variabili.Mosca, ad esempio, non ha certo scaricato Assad, ma non rispondendo agli attacchi occidentali ha lanciato un messaggio al rais di Damasco: non puoi montarti la testa e comportarti come ...

Macron : convinto Trump a restare in Siria. Casa Bianca smentisce : Washington smentisce Emmanuel Macron, dopo che il presidente francese ha detto di aver convinto Donald Trump a non ritirare le forze Usa dalla Siria e di restare anzi nel paese "nel lungo termine".