ilfattoquotidiano

: RT @ArsenaleKappa: #Siria, spari contro gli ispettori internazionali che non riescono a raccogliere le prove dell'attacco chimico. Possono… - J599 : RT @ArsenaleKappa: #Siria, spari contro gli ispettori internazionali che non riescono a raccogliere le prove dell'attacco chimico. Possono… - Juvemiamor : RT @ArsenaleKappa: #Siria, spari contro gli ispettori internazionali che non riescono a raccogliere le prove dell'attacco chimico. Possono… - Cascavel47 : Siria, spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma: rinviata missione dell’Opac per motivi… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)suldidell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a, in, per verificarne le condizioni diin vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di. Lo ha riferito il capo dell’Opac, Ahmet Uzumcu, citato da Sky News. Al momento è quindi rimandato l’ingresso degli uomini dell’Opac che, come ha reso noto l’ambasciatoreno alle Nazioni Unite, Bashar Jaafari, sono arrivati aalle 3 di pomeriggio. Quando ilOnu deciderà che “la situazione è sicura”, la missione dell’Opac comincerà il suo lavoro a. L’inviato russo all’Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi ...