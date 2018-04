Siria | reporter inglese | ' Non c' è stato alcun attacco chimico'

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Si smonta il caso dell'perpetrato indall'esercito regolare del Presidente Assad ai danni della popolazione civile nella città di Douma? Il reportage di Robert Fisk, uno dei pochi giornalisti occidentali che sono riusciti a raggiungere la cittadinana occupata fino a pochi giorni fa dalle milizie terroriste, parrebbe confermarlo. Come molti ricorderanno, sabato 7 aprile i media occidentali hanno trasmesso un video realizzato nella localitàna sotto assedio mostrando le vittime di un presunto, che ha portato ad un'azione di ritorsione da parte della marina degli Stati Uniti in un'azione congiunta con la Francia controi obiettivi militari di Damasco. Le polemiche per questo intervento sono state molteplici, in virtù del fatto che la Russia guidata da Vladimir Putin si è schierata dalla parte del presidente Assad sostenendo la sua ...