Siria | gli Usa non hanno mantenuto gli accordi Per questo non sono più credibili

Siria - giallo sulla dichiarazione comune tra il Papa e il Patriarca Kirill : la firma di Bergoglio non c'è : 'Il mondo si sta avvicinando a un punto pericoloso, di vero fallimento della cooperazione e delle relazioni internazionali' si legge ancora. 'Ci rivolgiamo anche ai Paesi delle Nazioni Unite e, in ...

Siria - Gentiloni : «Italia non neutrale. Siamo coerenti alleati degli Usa». I russi : «Trovato laboratorio chimico» : Il premier riferisce in Aula sulla crisi Siriana dopo l’intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna. Intanto i militari russi dicono di aver trovato un laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche

Siria - Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad. Ma essere alleati vuol dire succubi? : Il presidente Paolo Gentiloni ha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra in Siria e la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di Assad (come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e ...

Gentiloni : «In Siria inaccettabile l’uso di armi chimiche - Italia non è neutrale» Quando si ritirano gli Usa? Le tre ipotesi : Il premier riferisce alle Camere: «Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale a legittimarne l’uso»

"Fedeli agli alleati Nato ma diciamo no alla russofobia. In Siria bombe sganciate senza mandato dell'Onu" : "Molti dubbi e molte zone d'ombra", per la Lega, nell'informativa del premier Paolo Gentiloni sulla situazione in Siria. "Non si capisce perché - dice intervenendo in Aula a Montecitorio il leghista Guglielmo Picchi - gli ispettori Opac siano arrivati prima e non dopo" l'attacco. Ma l'esponente del Carroccio ricorda che "quando la Nato, su mandato Onu, svolge missioni di polizia o di pace internazionale esiste il mandato Onu: e qui il ...

Siria - falsi allarmi di attacchi. Attesa per gli ispettori Opac a Duma | : La contraerea Siriana si è attivata a Homs nella notte: indiscrezioni su attività missilistica smentite da fonti militari

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il popolo soffre per la guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady Siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

Siria - la tv di Stato annuncia : "Gli ispettori Opac sono arrivati a Duma" : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche sono arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Con Parigi che avvertiva: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima del loro arrivo. Macron, intanto, ha riferito in Parlamento: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i ...

Siria - Putin-Merkel : avanti con indagini Opac. Ma gli ispettori sono ancora fermi alle porte di Duma : Telefonata tra il presidente russo e la cancelliera. Parigi, intanto, avverte: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima dell'arrivo degli ispettori. Macron: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i militari Usa

Media : gli USA vogliono sostituire il contingente in Siria con le forze arabe - : Stando alla pubblicazione, il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale, John Bolton, avrebbe recentemente contattato il capo ad interim dell'Egyptian General Intelligence Service, il generale ...

Post choc del consigliere M5S contro Berlusconi/ "Muori se vuoi risolvere crisi in Siria". Scoppia la polemica: Post choc del consigliere M5S contro Berlusconi: "Muori se vuoi risolvere crisi in Siria". Scoppia la polemica nei confronti di Rajinder Singh, e della sua pubblicazione contro il Cavaliere

Siria. Di Maio : “Salvini? Dichiarazioni irresponsabili. Bene Gentiloni. Sbagliato sganciare Italia da alleati” : “Attacco in Siria? Salvini si è espresso totalmente a favore di Putin. Le sue Dichiarazioni sono irresponsabili perché sono state fatte da un palco in campagna elettorale per le regionali. Non si può affrontare così una crisi internazionale”. Sono le parole del leader del M5s, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Il faro per me resta l’art.11 della Costituzione” – spiega – “secondo cui ...

Serracchiani : "La Siria cambia gli schemi. M5S e Lega più lontani" : La deputata del Pd: sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento. Ora aspettiamo il Colle, poi se serve ci confrontiamo sui programmi Debora Serracchiani, quale approccio deve avere il Pd ...

Siria - quando si ritirano gli Usa? 3 ipotesi E si rompe il silenzio sul raid di Israele : Gli interventisti al Pentagono spingono per continuare, Trump vuole accorciare i tempiL’interesse dei russi e l’ipotesi di uno scontro fra Israele e Teheran