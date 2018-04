Siria | Gentiloni | Nessun dubbio | usato il gasItalia non neutrale | è coerente

Siria - Gentiloni : "L'Italia non è neutrale - non possiamo accettare l'uso di armi chimiche" : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riferito oggi in aula alla Camera sulla crisi Siriana dopo l'attacco chimico a Duma e la risposta militare di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ribadendo ancora una volta la posizione dell'Italia.Negli negli ultimi 10 giorni, a partire dalla notte del 7 aprile, sappiamo che sono stati usati cloro, sarin o agenti assimilabili. Fonti diverse hanno confermato decine di morti e centinaia di feriti. ...

Siria - Gentiloni : «Italia non neutrale. Siamo coerenti alleati degli Usa». I russi : «Trovato laboratorio chimico» : Il premier riferisce in Aula sulla crisi Siriana dopo l’intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna. Intanto i militari russi dicono di aver trovato un laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche

Siria - Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad. Ma essere alleati vuol dire succubi? : Il presidente Paolo Gentiloni ha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra in Siria e la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di Assad (come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e ...

Siria - Gentiloni alla Camera/ Video "Con Russia dialogo e fermezza. Armi chimiche? Non si torni a 100 anni fa" : Informativa di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera: il premier critica l'uso di Armi chimiche del regime di Assad e ribadisce l'alleanza con gli USA, non chiudendo al dialogo con Putin(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Siria - Gentiloni : 'Armi chimiche inaccettabili. Italia è alleato Usa' - : Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera dopo l'attacco congiunto di sabato di Usa, Francia e Gran Bretagna, specificando che il nostro "non è un Paese neutrale, che sceglie di volta in ...

Gentiloni : «In Siria inaccettabile l’uso di armi chimiche - Italia non è neutrale» Quando si ritirano gli Usa? Le tre ipotesi : Il premier riferisce alle Camere: «Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale a legittimarne l’uso»

Siria - Gentiloni alla Camera/ “Armi chimiche inaccettabili : Italia con l’alleato Usa ma dialogo con la Russia” : Discorso di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera dei Deputati: "armi chimiche inaccettabili del regime di Assad, l'Italia sta con l'alleato Usa ma tiene dialogo aperto con la Russia"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:45:00 GMT)

