Siria a Onu | ispettori Opac non sono entrati a Duma

Siria : Picchi - alleati intervenuti unilateralmente - nessun mandato Onu : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Molti dubbi e molte zone d’ombra”, per la Lega, nell’informativa del premier Paolo Gentiloni sulla situazione in Siria. “Non si capisce perché – dice intervenendo in Aula a Montecitorio il leghista Guglielmo Picchi – gli ispettori Opac siano arrivati prima e non dopo” l’attacco. Ma l’esponente del Carroccio ricorda che “quando la Nato, su mandato ...

"Fedeli agli alleati Nato ma diciamo no alla russofobia. In Siria bombe sganciate senza mandato dell'Onu" : "Molti dubbi e molte zone d'ombra", per la Lega, nell'informativa del premier Paolo Gentiloni sulla situazione in Siria. "Non si capisce perché - dice intervenendo in Aula a Montecitorio il leghista Guglielmo Picchi - gli ispettori Opac siano arrivati prima e non dopo" l'attacco. Ma l'esponente del Carroccio ricorda che "quando la Nato, su mandato Onu, svolge missioni di polizia o di pace internazionale esiste il mandato Onu: e qui il ...

Onu : autorizzazioni a ispettori in Siria : 21.16 "Le Nazioni Unite hanno dato agli ispettori dell'Opac tutte le necessarie autorizzazioni".Così il portavoce del Palazzo di Vetro,Dujarric, ha replicato alla versione di Mosca secondo cui gli ispettori non sono ancora entrati a Duma perché manca il via libera alla loro missione da parte del dipartimento della sicurezza del segretariato dell'Onu. "Stiamo supportando il team di ispettori il massimo possibile", ha aggiunto Intanto da Mosca ...

Siria : Mogherini - rilanciare processo Onu : ANSA, - ROMA, 16 APR - Sulla Siria "è necessaria una spinta per rilanciare il processo politico a guida Onu". Lo ha detto l'Alto rappresentante Federica Mogherini al suo arrivo al Consiglio affari ...

Siria - Mogherini : rilanciare guida Onu : 10.52 "E' necessaria una spinta per rilanciare il processo politico a guida Onu".Lo ha detto l'Alto Rappresentante Mogherini arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri, che ha tra i punti in agenda Siria, Russia e Iran. "Reitereremo la nostra posizione dei giorni scorsi", in cui è stata espressa una forte condanna per l'uso di armi chimiche, ha aggiunto Mogherini.Riguardo Teheran, ha sottolineato,"ribadiremo un forte e ...

Siria - Macron : "Nostro intervento legittimo - risoluzione Onu prevede uso forza dopo attacco chimico" : Si tratta di una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2013. Il presidente francese ha quindi accusato la Russia di essere complice del presunto attacco chimico a Duma: "Ha bloccato i meccanismi di controllo"

Siria - scontro all'Onu. Gli Usa : «Pronti a colpire ancora» : «Non esiste una soluzione militare alla crisi, la soluzione deve essere politica». È quanto ha affermato il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, commentando i raid...

Siria - attacco di Usa - Gb e Francia. Video Putin : "Condanna : l’Onu intervenga" : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Siria - tensione all'ONU tra russi e americani per il raid aereo : Dopo l'attacco alla Siria di Usa, Gran Bretagna e Francia che in ogni caso non avrebbe provocato vittime, è scontro all'ONU tra americani e russi. Riunione all'insegna della tensione a New York con il ...

USA - Gran Bretagna e Francia all'ONU : un progetto di risoluzione sulla Siria - : Si osserva che il nuovo progetto di risoluzione dei tre paesi contiene un invito a "garantire la consegna non ostacolata di aiuti umanitari, il cessate il fuoco e richiede anche la partecipazione di ...

Siria - l'Onu non condanna il raid e gli Usa minacciano ancora : La pioggia di missili inviata sulla Siria da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbe ripetersi: è la minaccia tutt'altro che velato che arriva dagli...

Siria - RAID USA CON 120 MISSILI : ONU BOCCIA RISOLUZIONE RUSSIA/ Francia e Gb "mollano" Trump? : SIRIA, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: RAID su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Raid Siria : Onu non condanna - Mosca koUsa : agiamo se Assad usa ancora il gas : Raid Siria: Onu non condanna, Mosca koUsa: agiamo se Assad usa ancora il gas I missili hanno colpito un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando. A New York non passa la mozione di condanna voluta dalla Russia. Continua […]