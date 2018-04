Simone Coccia scoppia a piangere al Grande Fratello 15

Grande fratello 2018 : podio trash per Aida Nizar - Lucia Bramieri e Simone Coccia : Tre presentazioni spiazzanti per tre dei protagonisti (Vip) di questa quindicesima edizione del Grande fratello .

Simone Coccia e Lucia Bramieri/ Dai messaggi hot al due di picche - Vladimir Luxuria : "tra loro non solo sms" : Simone Coccia e Lucia Bramieri ad un passo dallo scandalo? Dai messaggi hot al due di picche annunciato dalla nuora di Gino ma Vladimir Luxuria rilancia: "tra loro non solo sms"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri : " Simone Coccia? Non l'ho mai visto" (video) : Lucia Bramieri , nuora dell'indimenticato attore Gino, è stata chiamata da Barbara d'Urso nel confessionale del Grande Fratello per snocciolare una questione rimasta ancora in sospeso e che riguarda Simone Coccia, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Infatti qualche anno fa la Bramieri avrebbe dichiarato che il giovane ragazzo ha provato a corteggiarla qualche tempo fa con dei messaggi piccanti e che lei, a sua volta, bbia avvisato ...

Grande Fratello Nip 2018 - chi è Simone Coccia il fidanzato di Stefania Pezzopane :