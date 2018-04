Lory Del Santo fa una rivelazione su Simone Coccia del GF : Grande Fratello: l’aneddoto di Lory Del Santo su Simone Coccia Il GF è iniziato soltanto da qualche ora, ma le prime indiscrezioni sulle vite dei concorrenti iniziano già a venire a galla. La prima, ovviamente, riguarda Simone Coccia . Stando quanto è stato dichiarato a Pomeriggio Cinque, il compagno di Stefania Pezzopane ha sostenuto un provino con Lory Del Santo per la realizzazione di The Lady, la popolare web series della showgirl. Il ...

Simone Coccia Colaiuta : «Ho avuto 2000 donne». Imbarazzo per la fidanzata Pezzopane : 'Ho avuto 1500- 2000 donne. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciuto Stefania ho ...

Grande Fratello - giorno 1. Scintille tra Luigi e Veronica. Lei : «Ha detto che non posso chiamarmi ‘Favolosa’». Simone Coccia piange già : Luigi Mario Favoloso Prime ore nella casa del Grande Fratello 2018. I concorrenti iniziano a prendere le misure con l’ambiente che li ospiterà, ma qua e là non manca qualche scintilla. Veronica Satti, ad esempio, è già indispettita dal comportamento del fidanzato di Nina Moric. E non manca il primo battibecco. Grande Fratello 2018, giorno 1 | Lucia parla degli sms con Simone Dopo la puntata Veronica, Luigi, Mariana e Patrizia stanno ...