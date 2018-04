Sicilia | sindaco Termini | Parco Disney? Si realizza un sogno

In Sicilia hanno indagato mezzo Comune per assenteismo. Il sindaco : 'Così chiudiamo' : La regola del 'Così fan tutti' o del 'si è sempre fatto in questo modo' era ben applicata nel piccolo Comune di Ficarra, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I ...

In Sicilia hanno indagato mezzo Comune per assenteismo. Il sindaco : "Così chiudiamo" : La regola del "così fan tutti" o del "si è sempre fatto in questo modo" era ben applicata nel piccolo Comune di Ficarra, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I carabinieri ne hanno beccati e indagati 23, circa la metà dei 54 dipendenti dell'ente, tra personale in organico e articolisti; per 16 di questi è scattata l'interdizione. ...

Corruzione Acireale - arrestato sindaco Barbagallo/ Ultime notizie Sicilia : clima di incredulità e sfiducia : Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone. Ultime notizie: indagine per Corruzione e appalti truccati. Operazione della Gdf disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:02:00 GMT)

L'operazione della Gdf, denominata "Sibilla" e iniziata nel 2017, ha portato alla luce 4 diversi episodi di Corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. In uno risulta coinvolto ...

