Sicilia : sindaco Termini - Parco Disney? Si realizza un sogno : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo che essere felicissimi per la notizia della possibile realizzazione di un Parco Disney a Termini Imerese”. Lo ha affermato il sindaco di Termini, Francesco Giunta, dopo l’annuncio dell’assessore Gaetano Armao. “Come noto, il precedente governo regionale, nel 2013, non si comprende per quale motivo, si era fatto sfuggire questa straordinaria occasione di sviluppo e ...

In Sicilia hanno indagato mezzo Comune per assenteismo. Il sindaco : 'Così chiudiamo' : La regola del 'Così fan tutti' o del 'si è sempre fatto in questo modo' era ben applicata nel piccolo Comune di Ficarra, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I ...

Corruzione Acireale - arrestato sindaco Barbagallo/ Ultime notizie Sicilia : clima di incredulità e sfiducia : Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone. Ultime notizie: indagine per Corruzione e appalti truccati. Operazione della Gdf disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Corruzione : otto arresti in Sicilia - anche il sindaco del centrosinistra di Acireale : L'operazione della Gdf, denominata "Sibilla" e iniziata nel 2017, ha portato alla luce 4 diversi episodi di Corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. In uno risulta coinvolto ...

