Si lancia dal tetto di un palazzo | la polizia lo afferra per le gambe L' incredibile

Ragazzina si lancia dalla finestra della scuola - il sospetto del bullismo : VENEZIA Ha chiesto di poter andare in bagno e l'insegnante le ha dato il permesso. Non ha notato nulla di strano in lei. Qualche minuto dopo, un collaboratore scolastico l'ha trovata a terra, nel ...

Roma - infastidito dalla musica uomo lancia una molotov contro discoteca Qube : molotov nella notte contro il Qube, la discoteca di Casal Bertone nota soprattutto per le serate LGBT di Muccassassina. Ad accorgersi dell'accaduto è stato, questa mattina, il proprietario, che ha trovato un vetro della porta di accesso del locale rotto e, all'interno, la bottiglia completamente bruciata. Nessun danno al locale, dove, probabilmente grazie al pavimento ignifugo, l'incendio non è neanche partito. L'ipotesi più accredita al momento ...

Sfida tra amici : giovane si lancia dal Ponte Rialto a Venezia : Un giovane ieri sera per una Sfida tra amici si è lanciato nel Canal Grande dal Ponte Rialto a Venezia. La polizia locale visione telecamere.

Litiga con i genitori e a 10 anni vuole lanciarsi dalla finestra - bimba salvata in extremis : Momenti di paura giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona. La piccola, che già in passato avrebbe sofferto di disturbi, sarebbe salita sul cornicione della finestra minacciando di buttarsi. Provvidenziale l'intervento degli agenti.Continua a leggere

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...

