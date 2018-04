Serie C | pesanti penalizzazioni | ecco come cambiano le classifiche

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018)C,– Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (girone A diC) e Matera (girone C diC), 4 punti all’Akragas (girone C diC) e 1 punto al Siracusa (girone C diC). LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE A LIVORNO 63 SIENA 61 PISA 58 CARRARESE 53 VITERBESE 52 MONZA 51 ALESSANDRIA 50 PIACENZA 45 OLBIA 43 PONTENDERE 43 PISTOIESE 42 GIANA 41 LUCCHESE 41 ARZACHENA 38 PRO PIACENZA 35 GAVORRANO 33 CUNEO 32 AREZZO 30 PRATO 25 LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE C LECCE 71 CATANIA 67 TRAPANI 64 JUVE STABIA 51 MONOPOLI 48 COSENZA 48 RENDE 46 CASERTANA 44 FRANCAVILLA 43 SIRACUSA 43 LEONZIO 42 CATANZARO 40 MATERA 40 BISCEGLIE ...