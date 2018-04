Serie C penalizzazione di sei punti per l' Arezzo

Serie C Arezzo - penalizzazione di sei punti : Arezzo - Altri sei punti di penalizzazione per l'Arezzo , Serie C, girone A, . La penalità è legata al mancato pagamento degli stipendi di febbraio. L'Arezzo scende così al penultimo posto in ...

Serie C - da Tfn 2 punti penalizzazione per Matera : Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso al Matera (Girone C di Serie C) per alcune violazioni CO.VI.SO.C. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione l’amministratore unico e legale rappresentante della società Antonio Taccogna. (AdnKronos) L'articolo Serie C, da Tfn 2 punti penalizzazione per Matera sembra essere il ...

Serie C : arriva la penalizzazione - 'La B? Una vera e propria maledizione' Video : In Serie C, il posticipo serale di oggi, 9 aprile, Catania-Juve Stabia chiudera' la 34a giornata di #campionato, girone meridionale. Gli etnei devono assolutamente vincere per restare agganciati al treno della promozione diretta in Serie B, nella scia del Lecce, vittorioso a Reggio Calabria. Cade malamente il Trapani contro la Virtus Francavilla e adesso deve sperare in qualche passo falso di Lecce e Catania, prima dello scontro diretto con gli ...

Serie C - cambiano i play off : nuova penalizzazione ufficiale Video : Chi segue la Serie C [Video], è sempre pronto a vedere le numerosissime novita'. La #Serie C continua a vedere stravolte le classifiche dei suoi tre gironi. Non soltanto per i risultati legati al rettangolo verde, ma anche per questioni extra- calcistiche. Serie C, altre penalizzazioni in arrivo La scorsa settimana, c'erano state tante penalizzazioni e poco fa è arrivata la notizia di una nuova: 2 punti di penalita' inflitti al Matera che in ...

Serie B : caso penalizzazione - i tifosi al club - 'vogliamo urgenti chiarimenti' Video : In Serie B, un vero e proprio giallo sta agitando gli animi della Bari [Video] calcistica, in questi ultimi giorni. Il motivo è sempre lo stesso e riguarda una presunta penalizzazione in classifica per alcune irregolarita' amministrative per mancati pagamenti di irpef e contributi. Da giorni il Corriere del Mezzogiorno ha chiesto, esplicitamente, che il massimo dirigente del Bari, il Presidente Giancaspro, intervenga nella vicenda per smentire ...

Serie B : vola il 'Grifo' - penalizzazione di 2-3 punti in arrivo per un club? Video : In Serie B, si è completato il programma delle gare di recupero della 29a giornata, con le partite Brescia-Virtus Entella terminata 0-0 e Pro Vercelli-Perugia che ha registrato la vittoria degli umbri per 0-2. Il Brescia con il punto conquistato si porta a +2 dalla zona play out, mentre l'Entella aggancia l'Avellino a 36 punti, uno in meno delle rondinelle. In classifica, il Perugia vola al 4° posto Nell'altra gara il Perugia con una doppietta ...

Serie B : i recuperi della 29a - rischio penalizzazione per un club di vertice? Video : Tra domani 2 e martedì 3 aprile verranno recuperate le sei gare della 29a giornata del #campionato di Serie B, rinviate per neve e per la morte del calciatore viola Davide Astori. Il 2 e 3 aprile si recuperano sei gare della 29a giornata Si inizia domani con una gara che promette spettacolo, Foggia [Video]-Empoli, in programma alle 12.30, poi a re Avellino-Bari alle 15, Carpi-Venezia alle 17,30 e il big match Parma-Palermo alle 20,30. Martedì il ...

Serie C : maxi-penalizzazione - fino a 16 punti in meno per una società? Video : La notizia è di quelle che scuote gli ambienti, soprattutto quelli della societa' interessata. A batterla è il sito foggiacalciomania.com, secondo il quale, il prossimo 6 aprile, il Tribunale Federale Nazionale potrebbe comminare al Matera Calcio una penalizzazione di addirittura 16 punti. Il Tribunale Federale discutera' infatti il deferimento dei lucani, e per la societa' di Colummella le scadenze non rispettate potrebbero costare carissimo. ...