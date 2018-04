Serie B | l' Empoli non si ferma | inseguono Frosinone | Parma e Palermo

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Nell’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato diB, ilha espugnato lo stadio Del Duca di Ascoli, grazie ad un gol del solito Emanuele Calaio. L’non sie batte per tre a due il Cesena, ottima doppietta per il rientrante Alfredo Donnarumma, ilespugna per il 2 a 0 il campo dell’Avellino, e ritrova il 2° posto in solitario. Non si fanno male Cittadella e: il match finisce 0 a 0, il Bari pareggia per 1 a 1 con il Novara, mentre il Perugia è corsaro a Carpi, il Venezia liquida senza problemi la Virtus Entella per 2 a 0. Pareggio tra Cremonese e Salernitana per 1 a 1, e 2 a 2 tra Ternana e Foggia, il Brescia vede la salvezza battendo per 1 a 0 lo Spezia, grazie alle rete di Torregrossa. Nel drammatico spareggio salvezza la Pro Vercelli batte per 3 a 1 il Pescara (rimasto in dieci uomini dal 12° minuto per l'espulsione di Alessandro ...