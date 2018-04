Serie B | 11 squalificati per un turno

Serie B gli squalificati : un turno a Pellizzer e Mora : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato 11 giocatori per una giornata dopo il turno infrasettimanale del campionato cadetto: si tratta di Castaldo , Avellino, , Henderson , Bari, , ...

Serie B gli squalificati : fermati Henderson e Brighenti : ROMA - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato 11 giocatori per una giornata dopo il turno infrasettimanale del campionato cadetto: si tratta di Castaldo , Avellino, , Henderson , Bari, , ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Scelte - dubbi e moduli nella 33^ giornata : gli squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Scelte, i dubbi e i moduli per le partite della 33^ giornata del campionato. Cosa preparano gli allenatori per il turno infrasettimanale? (17-18 aprile)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Giudice : otto squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in Serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è ...

Giudice sportivo : otto squalificati in Serie A. Multe a Milan - Inter e Roma : Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è stato anche inibito, e ...

Giudice : otto squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in Serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è ...

Giudice : otto squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in Serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gare ed al 32° del primo tempo, intonato un coro ...

Serie B : 7 giocatori squalificati 1 turno : Sono 7 i giocatori fermati per 1 turno dal giudice sportivo al termine della 13esima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si tratta di: Amedeo Benedetti e Filippo Scaglia (Cittadella), Michele Cavion (Cremonese, Romano Perticone (Cesena), Cristian Antoni Agnelli (Foggia), Raffaele Bianco (Perugia) e Emanuele Suagher (Cesena). (AdnKronos) L'articolo Serie B: 7 giocatori squalificati 1 turno sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie B Cittadella - Benedetti e Scaglia squalificati per un turno : ROMA - Sono 7 i calciatori squalificati - tutti per un turno - dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo le partite della 34/a giornata, 13/a di ritorno. Si tratta degli espulsi Benedetti ...

Serie A : 8 squalificati per una giornata : ANSA, - ROMA,10 APR - Sono otto i giocatori squalificati - tutti per una giornata - dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 31 giornata, 12/a di ritorno. Si tratta ...

Serie A - gli squalificati : per Bonucci anche una multa : ROMA - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le gare della 31ª giornata di campionato. Fermati, tutti per un turno, i seguenti ...

Serie A - 8 giocatori squalificati per un turno : Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato 8 giocatori, tutti per un turno, dopo le partite del 31° turno. Questo l’elenco: Leonardo Bonucci (Milan) con ammenda di 1.500 euro, Bartosz Bereszynksi (Sampdoria), Marcelo Brozovic (Inter), Marco Capuano (Crotone), Emanuele Giaccherini (Chievo), Andrea Petagna (Atalanta), Luca Rigoni (Genoa), Mario Rui (Napoli). Alla Roma è stata inflitta un’ammenda di 4mila euro. Tra i dirigenti, ...

Serie B : 7 squalificati per una giornata : ANSA, - ROMA, 10 APR - Sono 7 i calciatori squalificati - tutti per un turno - dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo le partite della 34/a giornata, 13/a di ritorno. Si tratta degli ...