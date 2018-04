Serie A2 | la Viola Reggio Calabria annuncia | Ricorreremo al CONI

Serie C Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-0 : reti inviolate nel recupero : BRINDISI - Termina a reti inviolate il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Lega Pro tra Virtus Francavilla e Juve Stabia . L'incontro era stato sospeso lo scorso 26 marzo a causa ...

Fiorentina-Spal 0-0 - si ferma la Serie di vittorie dei viola : Roma, 15 apr. , askanews, Finisce 0-0 l'anticipo delle 12.30 della 32esima giornata del campionato di serie A tra Fiorentina e Spal. Si ferma così a 6 la serie di vittorie consecutive della formazione ...

Serie B Parma-Cittadella - reti inviolate nell'anticipo : termina 0-0 : PARMA - Si chiude a reti inviolate l'anticipo della 35' giornata di campionato tra Parma e Cittadella . Con un punto a testa il Parma sale a 57, il Cittadella a 51. CLASSIFICA Serie B LA PARTITA - Al ...

Serie A2 - la Viola contrattacca : "Faremo ricorso" : ROMA - Il giorno dopo aver incassato dal Tribinale Federale una penalizzazione di 34 punti per un'irregolarità nella fidejussione presentata in estate per iscriversi al campionato , la Viola Reggio ...

Moviola Serie A : Napoli - ok il rigore su Mertens ma Depaoli era da rosso : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola della 31ª giornata di serie A TAGLIAVENTO TORINO-INTER 1-0 Buona la partita di Tagliavento, in decisa controtendenza rispetto alle ultime, disastrose ...

Serie A - Roma-Fiorentina 0-2 : cinismo viola con Benassi e Simeone : Roma-Fiorentina 0-2: CRONACA, STATISTICHE, TABELLINO Tags: Roma , Fiorentina Tutte le notizie di Serie A

Serie B Brescia-Entella - reti inviolate. Pro Vercelli-Perugia - decide Di Carmine : BRESCIA - Si chiude a reti inviolate la gara di recupero tra Brescia e Virtus Entella . Un punto a testa che fa salire le Rondinelle a quota 38, mentre l'Entella si porta a 35. Primo tempo vivace, ma ...

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Serie B - Carpi-Venezia 0-0 : lo scontro playoff finisce a reti inviolate [FOTO] : 1/12 LaPresse ...

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0 : Simeone e Chiesa fanno volare la Viola : Prima l'omaggio a Mondonico, poi il gol lampo che spiana alla Fiorentina la strada per la quarta vittoria consecutiva. Per Pioli, per cui forse adesso la parola "Europa" non sarà più un tabù, decisive ...

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non sbaglia : salvata la Fiorentina - rigore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Moviola Serie A - Lazio ancora penalizzata : biancocelesti furiosi - scelte giuste in Genoa-Milan : Moviola SERIA A – E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie A, importante indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma a fare sempre molto discutere sono le scelte arbitrali. ancora penalizzata la Lazio di Simone Inzaghi, Immobile va giù per un contatto con Ceppitelli prima e Barella dopo, l’arbitro non fischia e sbaglia. In Crotone-Sampdoria giusto assegnare il penalty per i calabresi, in ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : la Viola vince per Astori - ora la Juventus! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 11 marzo per la 28^ giornata. Infuria la lotta scudetto tra la Juventus e il Napoli(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:21:00 GMT)

La Serie B in campo per Astori : l'abbraccio al capitano viola : ... grande commozione a Cremona dove giocò dieci anni fa UN PORTAFOGLIO, UNA STORIA VERA: DAVIDE, SEI DA 10 - Astori, L'OLIMPICO LO RICORDA COSÌ - CIAO DAVIDE, L'OMAGGIO DEL MONDO DEL CALCIO