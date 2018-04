Serie A | Verona-Sassuolo 0-1 Lemos lancia Iachini

Probabili Formazioni Verona-Sassuolo - Serie A 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, Serie A 2017/2018, 33^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Berardi dal 1′ per la sfida salvezza. Sfida salvezza al ”Bentegodi” tra Hellas Verona e Sassuolo. In palio tre punti fondamentali per evitare la retrocessione in Serie B. La formazione di casa, allenata da Fabio Pecchia, è reduce dalla sconfitta di Bologna per 2-0; uno stop inaspettato ed ...

Serie A Verona - per Bianchetti edema osseo : Verona - L'Hellas Verona ha comunicato che, a causa del persistere del fastidio all'anca destra, il difensore Matteo Bianchetti è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato un edema ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Verona? Bisogna proseguire il nostro percorso» : Sassuolo - "Ci attende una nuova partita importante per questo finale di campionato. Ma stiamo dando continuità di risultati e vogliamo proseguire su questo percorso" . Il tecnico del Sassuolo , Beppe ...

Video/ Bologna Verona (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata) : Video Bologna Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Verdi e Nagy timbrano la vittoria dei felsinei sugli scaligeri che restano penultimi(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:29:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Il Verona non meritava di perdere...» : Fabio Pecchia commenta così la sconfitta: "Mi fa rabbia parlare di questa partita - dice l'allenatore a Sky Sport - perchè nel secondo tempo meritavamo di riprenderla, di pareggiare e poi vedere come ...

Serie A Verona - Pecchia : «Salvezza ancora alla portata» : Verona - "A questo punto della stagione spesso è l'aspetto psicologico ad essere determinante. La fase offensiva? Dobbiamo essere sicuramente più concreti sotto porta, quando si entra in area bisogna ...

Serie A Verona - Pecchia : «Col Bologna dobbiamo avere ritmi alti» : Verona - "Domenica affronteremo una squadra di un certo valore, con una classifica di buon livello. Hanno un reparto offensivo importante, bisognerà essere molto attenti e mantenere i ritmi alti. La ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Col Verona come leoni in gabbia» : Bologna -- Chiudere i conti salvezza, per mettere la parola fine anche al ritiro. Ecco l'obiettivo del Bologna , che domani, alle 15 al Dall'Ara, affronterà l'Hellas Verona per riscattare il ko di ...

Serie A Verona - Si rivede Matos. In gruppo Heurtaux. : Verona - Il Verona si è oggi allenato nel centro sportivo di Peschiera. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , ha cominciato la preparazione in vista della trasferta di Bologna con il ...

Serie A Bologna - in vista del Verona squadra in ritiro : Bologna - Il ko di Crotone , il sedicesimo stagionale, non è passato inosservato in casa Bologna : la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino ...

Serie A - Chievo Verona a rischio retrocessione. Maran a rischio esonero : ... gli azzurri con Milik e Diawara ribaltano il risultato negli ultimi cinque minuti Napoli-Chievo probabili formazioni: le ultime novità dal San Paolo Napoli-Chievo streaming live e diretta Tv

Serie A Cagliari - al rientro da Verona squadra contestata : Cagliari - Cagliari contestato dai tifosi dopo la sconfitta subita a Verona . Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all'arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e ...

Video/ Verona Cagliari (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Verona Cagliari (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Successo scaligero con Romulo, in rete su rigore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Le dimissioni di Fusco hanno dato una scossa» : Fabio Pecchia commenta così la partita ai microfoni di Sky Sport: ' La vittoria di oggi è importante, perchè ci permette di accorciare la classifica. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che non ...