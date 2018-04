Serie A Roma-Genoa 2-1 | il tabellino

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Pagelle/ Roma Genoa : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Genoa: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 18 aprile)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:42:00 GMT)

Serie A - 33^ giornata LIVE : gol di Milan - Juve e Roma - spettacolo tra Napoli e Udinese : Serie A, 33^ giornata LIVE – Si gioca la 33^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match tutto facile per l’Inter che ha dominato contro un Cagliari condizionato dalle tante assenze, successo anche dell’Atalanta contro il Benevento. La Juventus dovrà vedersela con il Crotone, trasferta difficile per il Milan contro il Torino, la Roma davanti al pubblico amico contro il Genoa. Serie A, 33^ giornata LIVE CROTONE-JuveNTUS 0-1 ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Genoa : chance per Pellegrini. Quote e le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Genoa: Quote e le ultime novità sugli 11 in campo stasera all'Olimpico per la Serie A. Di Francesco pronto a tornare sul 4-3-3 con un ampio turnover.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Serie A2 Old Wild West - Tutto sul recupero Virtus Roma-Biella : Media - La partita sarà trasmessa in diretta streaming video sulla piattaforma LNP TV, disponibile all'indirizzo http://tvpass.legapallacanestro.com . Aggiornamenti sulla gara saranno effettuati ...

Serie A2 Old Wild West - Tutto sul recupero Virtus Roma-Biella : Virtus ROMA - EUROTREND BIELLA Dove: Palazzetto dello Sport, Roma Quando: mercoledì 18 aprile, 18.00 Arbitri: Sabetta, Mottola, Tarascio Andata: 70-72 In diretta su LNP TV Pass: https://bit.ly/...

Serie A Genoa - Ballardini : «Roma straordinaria ma farò turn over» : GENOVA - Davide Ballardini punta Roma-Genoa , la gara del turno infrasettimanale: "Il Genoa domani non potrà permettersi di essere spensierato altrimenti rischia di prendere quattro gol. Vorrei vedere ...

Probabili formazioni/ Roma Genoa : diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Genoa: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Serie A. Le scelte di Di Francesco e Ballardini(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Giudice sportivo : otto squalificati in Serie A. Multe a Milan - Inter e Roma : Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è stato anche inibito, e ...