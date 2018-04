Serie A Napoli-Udinese 4-2 | il tabellino

Serie A - il Napoli vince in rimonta e si porta a -4 dalla Juventus : TORINO - Il Napoli va due volte sotto con l'Udinese ma ribalta il match nello spazio di 6 minuti e conquista 3 punti con cui riapre la corsa-scudetto alla vigilia dello scontro con la Juventus. ...

Risultati e Classifica Serie A - 33a giornata : Simy emula Ronaldo - pari Juventus a Crotone! Il Napoli batte l’Udnese ed ora è a -4 : Simy emula Ronaldo e riapre il campionato. Il Crotone impone il pareggio alla Juventus grazie ad una rovesciata del suo attaccante, che regala l’1-1 ai calabresi, rispondendo al vantaggio iniziale di Alex Sandro. Al San Paolo, intanto, il Napoli rischia grosso ma supera 4-2 l’Udinese, rimontando per due volte e rispondendo alle reti di Jankto e Ingelsson con i gol di Insigne, Albiol, Milik e Tonelli. Gli azzurri ora sono a soli 4 ...

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

Serie A - 33^ giornata LIVE : raddoppio Roma - spettacolo tra Napoli e Udinese - tripletta di Veretout - magia di Simy : 1/56 LaPresse ...

Serie A - 33^ giornata LIVE : gol di Milan - Juve e Roma - spettacolo tra Napoli e Udinese : Serie A, 33^ giornata LIVE – Si gioca la 33^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match tutto facile per l’Inter che ha dominato contro un Cagliari condizionato dalle tante assenze, successo anche dell’Atalanta contro il Benevento. La Juventus dovrà vedersela con il Crotone, trasferta difficile per il Milan contro il Torino, la Roma davanti al pubblico amico contro il Genoa. Serie A, 33^ giornata LIVE CROTONE-JuveNTUS 0-1 ...

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

Serie A Udinese - ritiro sospeso. Lasagna in dubbio per Napoli : UDINE - Nove sconfitte di fila e una della gare più difficile della stagione all'orizzonte, la trasferta di Napoli. L' Udinese ha comunque deciso di sospendere il ritiro. Da segnalare che Kevin ...

