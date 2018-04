Serie A | gol e marcatori della 33esima giornata

Serie A - Inter Cagliari 4-0/ Nerazzurri al terzo posto - ma Lopez non ci sta : "Gol di Perisic irregolare' : Serie A, Inter Cagliari 4-0, Nerazzurri al terzo posto , ma Lopez non ci sta: "Gol di Perisic irregolare' . Bella vittoria della compagine di Spalletti.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite - 33giornata - : Risultati Serie A: Classifica aggiornata , diretta gol live score delle partite che si giocano per la 33giornata , in turno infrasettimanale.

Inter-Cagliari - Icardi si rimette in marcia. Fa il suo record di gol in Serie A : Ci ha messo un po' prima di mettere la freccia e firmare il sorpasso. Mauro Icardi si è sbloccato dopo tre gare a secco, e da questa sera ha un motivo in più per festeggiare: esce dalla vittoria sul ...