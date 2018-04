Serie A Crotone-Juventus 1-1 | il tabellino

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Juventus in vantaggio a Crotone - Insigne pareggia al San Paolo. Primi tempi terminati : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Crotone Juventus : quote - ultime novità live. Douglas Costa sugli scudi ( Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Crotone Juventus : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Zenga conferma il 4-3-3, mentre Allegri ha ancora qualche nodo da sciogliere(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Serie A - diretta Crotone-Juventus : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Crotone e Juventus scendono in campo questa sera allo Scida per la sfida della 33ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri vuole i tre punti per ...