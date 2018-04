: ???? Serie ?? 33^ giornata ?? #BeneventoAtalanta 0-1 dopo 45 minuti ? Segui il secondo tempo ?? #SkySupercalcio ??… - SkySport : ???? Serie ?? 33^ giornata ?? #BeneventoAtalanta 0-1 dopo 45 minuti ? Segui il secondo tempo ?? #SkySupercalcio ??… - sportface2016 : #BeneventoAtalanta 0-3 | Le pagelle della partita del Ciro Vigorito #SerieATIM - ubaldocoldagell : Serie A TIM #BedStudio Benevento Calcio - Atalanta Bergamasca Calcio Post partita -

L'di Gasp alimenta le speranze di Europa League espugnando 0-3 il 'Vigorito'. Fanalino di codaad un passo dalla retrocessione matematica Subito testa Djimsiti,Gosens salva sulla linea.Diabatè spreca (pallonetto alto), Freuler timbra (20') chiudendo facilmente in porta una splendida azione nata sull'asse Petagna-Cristante. Raddoppio orobico al 49': Viola perde palla, Barrow (1° gol in A) non perdona. Puggioni ferma Masiello,De Roon sbaglia malamente un rigore,al 67' Gomez si beve tre uomini e cala il tris. Sipario.(Di mercoledì 18 aprile 2018)