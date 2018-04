Serie A | Benevento-Atalanta 0-3 | in gol Freuler | Barrow e Gomez

Freuler - Barrow e Gomez : 0-3 Atalanta - Benevento con un piede in Serie B : tra poco il report completo... Cronaca Ritmi bassi in avvio di gara, la prima mossa arriva dal Benevento con il solito Diabaté ma il maliano viene chiuso dalla difesa dell'Atalanta, mentre Lombardi calcia alto da buona posizione. ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : 19.52 L'Atalanta di Gasp alimenta le speranze di Europa League espugnando 0-3 il 'Vigorito'. Fanalino di coda Benevento ad un passo dalla retrocessione matematica Subito testa Djimsiti,Gosens salva sulla linea.Diabatè spreca (pallonetto alto), Freuler timbra (20') chiudendo facilmente in porta una splendida azione nata sull'asse Petagna-Cristante. Raddoppio orobico al 49': Viola perde palla, Barrow (1° gol in A) non perdona. Puggioni ferma ...

Serie A 33^ giornata - Benevento-Atalanta : Diabatè punta la quarta doppietta : Serie A 33^ giornata, Benevento-Atalanta: Diabatè punta la quarta doppietta. Ultimo turno infrasettimanale quello di stasera di Serie A che si è

Benevento - nessuno come Diabaté : altro che le comete in Serie A : Per eguagliare "Tatanka" non poteva che servire un gigante, buono s'intende. Era dal 2001 che la Serie A non registrava tre doppiette in altrettante partite consecutive : vi era riuscito Dario Hübner ,...

Serie A Benevento - la promessa di Diabatè : «Non ho finito di segnare» : Ho capito che qui a Benevento la gente ama molto il calcio - racconta l'attaccante maliano a Sky Sport - E siccome fanno di tutto per supportarci, noi in campo dobbiamo dare tutto, è il nostro modo ...

Milan-Benevento (sabato 21 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Un’impresa storica, che resterà negli annali nonostante l’epilogo di quest’anno che non sarà di certo positivo: il Benevento nel girone di andata riuscì, con un clamoroso gol del portiere Brignoli allo scadere, a pareggiare il match casalingo con il Milan. Ora appuntamento con la partita di ritorno, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro. 34ma giornata, anticipo del sabato sera per il campionato di Serie A: il 21 ...

Benevento Calcio : Vigorito progetta una squadra da Serie A - : Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del Calcio professionistico. Il Benevento quest'anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri ...

Video/ Sassuolo Benevento - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Sassuolo Benevento , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol, al Mapei Stadium risultato determinato dalle doppiette di Politano e Diabate.

Serie A - LIVE Sassuolo-Benevento : cronaca e risultato in tempo reale : LA TERNA ARBITRALE Sarà il Sig. Claudio Gavillucci a dirigere la partita Sassuolo-Benevento . Assistenti sono stati designati il Sig. Santoro di Catania e il Sig. Zappatore di Taranto. IV Ufficiale: ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Benevento? La più tosta dell'anno» : Sassuolo - Il Sassuolo cerca punti salvezza contro il Benevento formato trasferta. Beppe Iachini sa che non sarà una passeggiata: "Dire che è la partita più difficile della stagione è giusto e ...

Serie A Sassuolo - Iachini punta il Benevento : «E' come sfidare il Napoli» : Sassuolo - Il Sassuolo aspetta il Benevento a Reggio Emilia. Beppe Iachini alza la guardia, non si fida neanche un po' dell'ultima in classifica: "Dire che è la partita più difficile della stagione è ...