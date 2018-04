Sergio Mattarella | le tre condizioni poste per un governo | ecco perché rischiamo

Sergio Mattarella - la mossa dopo Elisabetta Casellati : Sabino Cassese 'pontiere' tra Pd e M5S : La mossa è stata fatta. Maurizio Martina ha 'aperto' a un dialogo tra il Pd , extra-renziano, quello 'di governo' per intenderci, e il Movimento 5 Stelle . E ora circola anche il nome dell'uomo che ...

Sergio Mattarella - incarico a Elisabetta Casellati : dovrà riferire entro venerdì : 'Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato Elisabetta Casellati di verificare l' esistenza di una maggioranza formata da c entro destra e Movimento 5 Stelle '. E ancora: 'La ...

Roberto Fico - così Sergio Mattarella farà fuori Luigi Di Maio : con l'aiuto di Silvio Berlusconi : A furia di tirare la corda, Luigi Di Maio rischia di vedere svanita ogni speranza di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio. Non solo i rapporti con le Lega di Matteo Salvini diventano ...

Bruno Vespa - la sentenza sul prossimo governo : 'Fumata nera al Vinitaly'. Per Sergio Mattarella guai enormi : Un governo ? Sarà dura, anzi durissima. Lo dimostrano le cronache politiche dal 4 marzo e fino ad oggi. Nelle ultimissime ore, lo ha dimostrato quanto accaduto al Vinitaly. Atteso come crocevia ...

Elisabetta Casellati premier? Ora lei apre : 'Se Sergio Mattarella chiama - sono pronta' : Lo stallo dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale costringe Sergio Mattarella a cercare soluzioni alternative. Il Capo dello Stato ha ribadito di volere un governo in tempi stretti, dunque ...

Governo : le 3 alternative di Sergio Mattarella : Fumata nera alla seconda consultazione. Se i partiti non troveranno un accordo nei prossimi giorni il presidente sceglierà tra mandato esplorativo, pre o pieno incarico

Sergio Mattarella - le tre strade per un governo : Giorgetti - Casellati o esecutivo del presidente. La decisione a brevissimo : E adesso? Dopo il secondo giro di consultazioni lo stallo sembra continuare. L'intesa tra Lega e M5s pareva più vicina, poi quella frase di Silvio Berlusconi che ha scatenato il pandemonio politico. ...

Consultazioni - Sergio Mattarella spinge per un governo in tempi brevi : La zampata arriva alla fine, come è nello stile dell'uomo, esondante a incapace di interpretare il ruolo del secondo. Incapace solo di vincere, ma con la tendenza a stravincere e a strabordare. Silvio Berlusconi, appena Matteo Salvini ha terminato la sua comunicazione a nome di tutto il centrodestra approfondisce, a modo suo, il solco con i Cinque Stelle: "Mi raccomando – dice ai giornalisti – fate i bravi e sappiate distinguere i veri ...