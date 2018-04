Semi | ' Venezia stregata dal turismo | urge rompere l' incantesimo'

Basket - Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino vincono le Semifinali d’andata. La finale italiana è più vicina : La possibilità di una finale tutta italiana nella FIBA Europe Cup si fa più concreta dopo le partite di andata. Ci sono ancora 40 minuti da giocare ma la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno vinto i rispettivi match, in casa. Vantaggi minimi, non confortanti (specie nel secondo caso), ma comunque un bottino da difendere tra sette giorni. La Reyer Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’inizio della partita. Pochi minuti, infatti, e ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le Semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in Semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le Semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...

Macherio. Finale Nazionale U20F. Battipaglia - Forli - Sanga Milano e Venezia in Semifinale. : Le Semifinali del 1 aprile Macherio 16.00 Treofan Battipaglia-Tigers Rosa Forlì 18.00 Sanga Milano-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/giovanile

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in Semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...