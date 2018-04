Sei numeri che ti cambiano per sempre la vita

Blastingnews

: @matteosalvinimi ma sei tu che non vuoi partire con il governo. I numeri ci sono: Lega + M5S. Il consiglierie tient… - Giancar68924409 : @matteosalvinimi ma sei tu che non vuoi partire con il governo. I numeri ci sono: Lega + M5S. Il consiglierie tient… - dybaleschisio : When manca pochissimo alla fine del countdown e sei talmente fissata che usi i numeri dei ragazzi per contare...bene ma non benissimo - karda70 : RT @BasketMagazine: Sei un vero appassionato e non vuoi perderti nemmeno un numero di #BasketMagazine? Abbonati per un anno e assicurati 1… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Da molti mesi, il Jackpot del Superenalotto continuava a salire e, per l'estrazione di martedì 17 aprile, era arrivato a superare quota 130 milioni di euro. Una cifra nemmeno immaginabile per la maggior parte delle persone, che lottano quotidianamente per far quadrare i conti. L'inaspettato successo "Al Superenalotto non gioco, tanto è impossibile vincere", "ma hai visto quante probabilità di vittoria ci sono?", "sono solo soldi buttati". Quante volte, abbiamo sentito pronunciare certe frasi da parte di coloro che, nella loro, preferiscono la piccola certezza rispetto al grande sogno quasi irrealizzabile. In effetti, le possibilità di indovinare la tanto desiderata sestina vincente, sono davvero pochissime: 1 su 662.614.630. Insomma, pensare di poter svoltare la propriaattraverso il Supernalotto può apparire come una vera e propria utopia. D'altro canto, ogni tanto, a ...