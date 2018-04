eurogamer

SEGA: introdotto un sondaggio per valutare l'interesse nella localizzazione di Hokuto ga Gotoku #HokutoNaGotoku

(Di mercoledì 18 aprile 2018)ha deciso di lanciare unnel qualel'del pubblico riguardo la possibilediga Gotokunostra lingua, riporta Allgamesdelta. In base all'riscontrato il gioco potrebbe giungere o meno anche nel nostro mercato, tutto dipende dal responso raccolto.Ilè statonel menù principale di Yakuza 6: The Song of Life, il quale ha debuttato proprio ieri sul mercato europeo.In Giappone il nuovo gioco di Ken il Guerriero è già uscito, l'8 marzo scorso per la precisione, e per quanto riguarda una versione occidentale non si sa ancora nulla.Read more…