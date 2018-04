Sea of Thieves | introdotta una nave speciale esclusiva per i pirati leggendari

Sea of Thieves : primo grande aggiornamento in arrivo a maggio - nuovi contenuti promettenti sono attesi : Sea of Thieves sta per ricevere il suo primo grande aggiornamento contenente un numero di contenuti interessanti, annunciati da Rare in una lettera in cui descrive la roadmap dei contenuti in arrivo per il gioco.Lo studio, riporta USgamer, promette inoltre anche regolari aggiornamenti sui contenuti ed eventi settimanali. Gli aggiornamenti ai contenuti aggiungeranno nuove importanti funzionalità insieme a nuovi elementi e meccaniche. Gli eventi ...

Ecco come la tecnologia di Sea of Thieves crea un'esperienza di gioco unica - articolo : Sea of Thieves offre ai giocatori un mondo cartoonesco fatto di storie grandi e piccole, ma forse nessuna di esse è significativa come quella dello stesso sviluppatore Rare. È difficile credere che, progetti Kinect a parte, sono passati ben nove anni da quando abbiamo visto l'ultimo gioco completo di questo studio. Molto è cambiato da allora, lo studio è passato dall'utilizzo di engine custom all'utilizzo del più standardizzato Unreal Engine 4. ...

Novità Sea of Thieves per il prossimo futuro - cosa attende i giocatori? : Che con Sea of Thieves Xbox One abbia calato il suo asso nella manica è fuori discussione: il titolo sviluppato dai ragazzi di Rare era atteso come la pioggia nel deserto (o il rum a bordo di navi pirata, per restare in tema, ndr), e ovviamente la risposta in termini di vendite non ha tradito le aspettative, con le ciurme di mezzo mondo che solcano allegramente i mari digitali di casa Microsoft. Ovviamente a un lancio tanto pompato sotto il ...

Sea of Thieves : l'ultimo update modifica il danno delle armi e aumenta la sensibilità della mira su PC : Sea of Thieves ha subito questa mattina una manutenzione della bellezza di 5 ore, che ha implementato le modifiche apportate dall'aggiornamento 1.0.3 che va a modificare alcuni aspetti chiave del gioco. Stando al patch note pubblicato dallo studio, in base ai dati raccolti dal team di sviluppo, Rare ha deciso di intervenire sui danni inflitti dalle armi del gioco, riducendo quello inflitto dal letale archibugio e aumentando considerevolmente ...

Worlds Adrift è il primo MMO creato dai giocatori in arrivo in Early Access. Sarà il "Sea of Thieves dei cieli"? : Prendere sul serio un team conosciuto soprattutto per la creazione di un gioco folle come Surgeon Simulator non è semplice ma il nuovo progetto di Bossa Studios è indubbiamente molto più ambizioso e lo è per diverse ragioni.I colleghi di Eurogamer.net, definendolo il "Sea of Thieves dei cieli", vedono delle affinità con l'esclusiva Microsoft realizzata da Rare ma al di là dei punti di contatto Worlds Adrift è un gioco sotto molti aspetti ...

Navi fatte di LEGO e pirati come mini-salsicce : ecco il primo prototipo di Sea of Thieves : Tutti i videogiochi nascono da un concept iniziale, che diventa giocabile la prima volta grazie a un primo prototipo interattivo. Quello di Sea of Thieves, recentemente segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, era quantomai curioso.Se pensiamo oggi al titolo piratesco di Rare, ci vengono in mente i bellissimi panorami, i tramonti mozzafiato e il blu cristallino delle onde che si infrangono sullo scafo della nave, ma dando un'occhiata alle ...

Sea of Thieves - sotto sotto - è un gioco di ruolo con carta e penna - articolo : In questi ultimi giorni ho giocato parecchio a Sea of Thieves e la sensazione è quella che si prova quando ci si imbarca in una nuova ed emozionante relazione, senza riuscirsi a capacitare del perché i propri amici non sono contenti per noi come avremmo desiderato. Un'inebriante combinazione d'incredibile entusiasmo frammisto a quella leggera sensazione di essere ridicoli. Intendiamoci, non è una condizione che mi preoccupa, visto che sto ...

Sea of Thieves : la roadmap dei nuovi contenuti sarà svelata la prossima settimana : Nella serata di ieri, Rare ha pubblicato un documento che vuole fare il punto sulle modifiche già apportate e le novità presto in arrivo per Sea of Thieves, il titolo piratesco dello studio britannico uscito da poco più di due settimane su PC e Xbox One.Il testo diffuso dagli sviluppatori ha il preciso scopo di rispondere al feedback dell'utenza e vuole dare un seguito alle richieste più frequenti mosse dai giocatori. Rare svela di voler ...

Aggiornamento Sea of Thieves risolve i problemi con il respawn e altro : Sin dal lancio, Sea of Thieves ha presentato alcuni, piccoli problemi che il ream di sviluppo sta pian piano risolvendo tramite la pubblicazione di aggiornamenti, patch e update. Un problema noto, ultimamente era legato alla distanza di respawn delle navi e ad altri elementi. Un nuovo Aggiornamento è adesso disponibile, la patch 1.02, con i ragazzi di Rare che hanno sistemato alcune magagne. Pubblicata nel forum ufficiale di Sea of Thieves, la ...

Sea of Thieves : l'update 1.02 modifica il respawn delle navi e corregge i bug più frequenti : Dopo la patch della settimana scorsa, Sea of Thieves torna ad aggiornarsi con l'update 1.02, che come il precedente va ad intervenire sugli aspetti più discussi della community e sistema un buon quantitativo di bug che affliggevano il titolo piratesco di Rare uscito due settimane fa.Come riporta Gameranx, la novità forse più importante dell'aggiornamento riguarda il respawn delle navi, che una volta affondate comparivano molto vicino al luogo ...

Registrato un nuovo record per il numero di casse su una nave in Sea of Thieves : ... video e streaming. Durante il fine settimana è stato pubblicato un nuovo record su Twitter , in cui in un'immagine si sono registrate ben 161 casse e il pirata in questione è riuscito a tenerli per ...

Sea of Thieves : Rare parla dei nuovi contenuti in arrivo nei prossimi mesi : Sono passate ormai due settimane dal lancio di Sea of Thieves, e sono sempre di più i giocatori che chiedono a gran voce maggiore chiarezza sul futuro del titolo piratesco sviluppato da Rare. Se vi fosse capitato di seguire le polemiche che sono fioccate in seguito all'uscita del gioco saprete che una buona parte della community lamenta una generale mancanza di contenuti, e il team di sviluppo non ha ancora rivelato una roadmap accurata delle ...

Classifica di vendite italiana : Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno in vetta e Sea of Thieves fuori dalla top 10 : AESVI ha condiviso le nuove classifiche di vendita italiane riguardanti la settimana 12 del 2018, ovvero quella che va dal 19 al 25 marzo. Si tratta di sette giorni sicuramente interessanti dato che hanno visto il lancio di titoli di un certo rilievo come Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno, Sea of Thieves e A Way Out.Mentre Ni No Kuni II e A Way Out possono gioire perché hanno raggiunto rispettivamente il primo e il terzo posto tra i titoli ...