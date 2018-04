Se l' Italia investe sullo sviluppo sostenibile

L'Italia investe sul biometano per auto. E l'Europa punta 4 - 7 miliardi : Preme l'accelerato il mercato della produzione di biometano da scarti e rifiuti organici. Bruxelles sblocca gli incentivi per il settore auto

L’Italia investe sul biometano per auto. E l’Europa punta 4 - 7 miliardi : L’automobile a biometano da scarti del depuratore di Bresso a Milano La produzione di biometano da scarti preme sull’acceleratore in Italia. Complici fondi in arrivo dall’Europa, le aziende del settore si preparano ad aumentare la produzione e a incrementare il raggio d’azione della cosiddetta economia circolare. Specie nel segmento dei trasporti. La guerra al diesel rappresenta un’occasione per i carburanti ...

Terna investe in Italia 5 - 3 miliardi in 5 anni : Reti digitali, green e connesse all'Europa per un sistema energetico integrato. La 'nuova' Terna targata Luigi Ferraris si è presentata ieri a Milano con il piano a cinque anni che punta 5,3 miliardi ...

Venture capital e startup - 5 numeri per capire dove investe l'Italia : I capitali di rischio sono ancora in fase embrionale. Rispetto al 2016 si spende meno, ma i Venture capital finanziano meno startup ai blocchi di partenza

Venture capital e startup - 5 numeri per capire dove investe l’Italia : soldi euro banconote In Italia il mercato dei Venture capital, i capitali di rischio a cui si rivolgono le startup per finanziare il proprio business, è partito nel 2013. Va piuttosto bene, ma è ancora in una fase embrionale. Lo dicono anche gli ultimi dati a disposizione, forniti dal rapporto Venture capital monitor (Vem), realizzato dall’osservatorio attivo presso la Liuc business school insieme ad Aifi (Associazione italiana del private ...

Autogrill investe ancora in Italia : "Valorizziamo la A35 BreBeMi e il territorio" : Società leader al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, attiva in 31 paesi, con oltre 57mila dipendenti, Autogrill continua a investire sul territorio nazionale. 'L'Italia dopo parecchi ...