Scuola | a Trieste da settembre lo sloveno

A Trieste chiuse due chat Telegram pro Isis”Il minore forse voleva colpire la sua Scuola ” : A Trieste chiuse due chat Telegram pro Isis”Il minore forse voleva colpire la sua scuola” L’indagine della polizia è partita nel dicembre 2016 per individuare i membri del canale “Khalifah News Italy”. Secondo gli investigatori il minore nne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un’azione nella sua scuola. Continua a leggere

