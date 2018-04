Scuola | diamo un voto all' educazione civica

Alla madre di tutte le prime. La Tosca al Festival di Salisburgo - una macchina da soldi. Andiamo a Scuola da loro? : Salzburg Easter Festival, il palcoscenico del mondo, come dicono. Per la madre di tutte le prime volano da ogni angolo d’Europa, principi, celebrities, melomani per caso o per social aspirazione e adulatori. Una volta aprivano i loro castelli le più antiche famiglie della mitteleuropa imperiale adesso il nuovo feudatario è il gallerista Thaddaeus Ropac, tra i più apprezzati influencer dell’arte contemporanea. È lui ad invitare nel suo chateau in ...

Concorso Scuola : 22.087 posti liberi - andiamo a scoprire in quali regioni Video : Arriveranno circa 100mila domande di candidatura per l'imminente Concorso [Video]cattedra 2018, riservato agli insegnanti abilitati o in possesso di specializzazione sostegno per la #scuola secondaria. Attualmente sono circa 86.000 i docenti iscritti in seconda fascia che aspirano e faranno di tutto per ottenere il famigerato ''ruolo''. Ma quali sono le prove che dovranno affrontare? Concorso a cattedra 2018: una sola prova orale per gli ...