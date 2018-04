Scopre di avere tre miliardi di lire in banca ma non può più cambiarli in euro

Va dal dentista per un forte mal di denti - 23enne Scopre di avere la leucemia : Va dal dentista per un forte mal di denti ma fa una scoperta che le cambia la vita. Lauren Neilly, impiegata in banca irlandese di 23 anni, soffriva da qualche settimana di mal di denti e aveva...

Va dal dentista per un forte mal di denti - 23enne Scopre di avere la leucemia : Va dal dentista per un forte mal di denti ma fa una scoperta che le cambia la vita. Lauren Neilly, impiegata in banca irlandese di 23 anni, soffriva da qualche settimana di mal di denti e aveva...

A 28 anni Scopre di avere un tumore al cervello : “Troppo grande - mi hanno operato da sveglio” : La storia di Matt, che a 28 anni ha scoperto di avere un grosso tumore al cervello, talmente grande da dover essere operato da sveglio: "La massa è cresciuta a dismisura, avrei potuto perdere la capacità di parola e movimento".Continua a leggere

Va dal medico per un mal di denti - ma Scopre di avere la leucemia : a 23 anni è in fin di vita : La storia di Lauren, impiegata di banca di 23 anni, che, dopo essersi sentita stanca e aver accusato un mal di denti cronico, ha scoperto di avere una forma aggressiva di leucemia. Il prossimo anno dovrebbe sposare il suo fidanzato Ben: "Speriamo riesca a realizzare il suo sogno".Continua a leggere

Forti dolori alla schiena - 41enne Scopre di avere un ago conficcato nella spina dorsale : Dopo avere sofferto per anni di Forti dolori alla schiena, Amy Bright, di Jacksonville (Florida, USA) ha scoperto di avere conficcato nella schiena un residuo di un ago, che era stato utilizzato per l’anestesia peridurale del suo parto, avvenuto nel 2003. La 41enne, riporta l’Independent, si è sottoposta a una Tac che ha rivelato la presenza di un ago di 3 cm nella sua spina dorsale, a contatto con il nervo connesso alla gamba ...

Ladro si intrufola in un appartamento e Scopre un cadavere vecchio di 7 anni Video : Ci troviamo a Venezia, dove il #cadavere di un uomo ormai mummificato da circa 7 anni sarebbe stato rinvenuto all'interno di un #appartamento della cittadina. A lanciare l'allarme, tramite una chiamata alle forze dell'ordine, sarebbe stato un vicino, insospettito nell'aver trovato la porta dell'appartamento aperta. L'appartamento era abbandonato da tempo e la porta era chiusa gia' da qualche anno, sarebbe stato proprio questo indizio a fare ...

Ladro si intrufola in un appartamento e Scopre un cadavere vecchio di 7 anni : Ci troviamo a Venezia, dove il cadavere di un uomo ormai mummificato da circa 7 anni sarebbe stato rinvenuto all'interno di un appartamento della cittadina. A lanciare l'allarme, tramite una chiamata alle forze dell'ordine, sarebbe stato un vicino, insospettito nell'aver trovato la porta dell'appartamento aperta. L'appartamento era abbandonato da tempo e la porta era chiusa già da qualche anno, sarebbe stato proprio questo indizio a fare ...

Stefano - Scopre di avere un cancro al seno : 'Racconto la mia storia per informare' : Il cancro al seno non è solo roba da donne. Così recita una pubblicità che ha lo scopo di sensibilizzare gli uomini sul cancro alla mammella maschile invitandoli a fare prevenzione e a sottoporsi a ...

Stefano a 48 anni Scopre di avere un tumore al seno : “Mostro le cicatrici per informare” : La storia di Stefano Saldarelli che la scorsa estate, a 48 anni, ha scoperto di avere un tumore un seno, che erroneamente si crede una patologia solo femminile. La moglie aveva notato un nodulo sotto il suo seno sinistro e lo ha convinto a farsi visitare. Operato, è stato sottoposto anche a chemioterapia. "Mostro le mie cicatrici per informare gli altri uomini".Continua a leggere

Una Vita anticipazioni : Simon Scopre un cadavere - ecco di chi - puntata 547 Video : #Una Vita anticipazioni: Simon scopre il cadavere di una donna nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Cayetana non sembra riprendersi e, dopo aver aggredito Ursula con delle forbici, verra' internata per la seconda volta in ospedale, dove Fabiana tentera' di farla ragionare. Una volta dimessa, la Sotelo vorra' ovviamente vendicarsi dell'arcigna istitutrice. Nello stesso tempo, Simon non fara' che peggiorare i suoi rapporti ...

Il Milan all'ultimo secondo Scopre di avere Andrè Silva : Una zuccata imperiosa all'ultimo secondo di incalcolabile valore per la stagione del Milan. La notizia è che la zuccata è di quell'Andrè Silva, superstar nel girone di Europa League ma oggetto ...