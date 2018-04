Scoperto l’enzima che mangia la plastica e potrebbe salvare il pianeta

gqitalia

: Scoperto per caso un enzima “mangia plastica”. Nuova arma contro l’inquinamento dei mari - LaStampa : Scoperto per caso un enzima “mangia plastica”. Nuova arma contro l’inquinamento dei mari - HuffPostItalia : Scoperto l'enzima mangia-plastica amico dell'ambiente - enpaonlus : Scoperto l'enzima mangia-plastica, potrebbe salvare l'ambiente. Il Fatto Quotidiano -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ricercatori britannici e americani hannoper caso l’enzima capace di degradare lafino a farla scomparire. La casualità ha del miracoloso dal momento cheessere la soluzione per affrontare il pervasivo inquinamento contemporaneo dei fiumi e mari del mondo, e uno dei più insidiosi per la biosfera. La ricerca, condotta dalla Portsmouth University e dal National Renewable Energy Laboratory in Colorado, e pubblicata sul Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), si è concentrata sull’Ideonella sakaiensis 201-F6, batterio rinvenuto nel 2016 in Giappone nell’impianto di riciclaggio rifiuti di Sakai. Il mutante si è sviluppato nei depositi di Pet (polietilene tereftalato) con cui sono prodotte bottiglie e altri contenitori suscitando la speranza di trovare il “distruttore” della ineliminabile. Proprio nel tentativo ...