Scontro a Bruxelles tra la Commissione e il Parlamento sulla nomina di Selmayr a

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ètra l'Euroe laeuropeapromozione di Martina segretario generale dell'esecutivo comunitario. "Un colpo di mano", hanno messo nero su bianco gli eurodeputati, criticando la scelta di Jean-Claude Juncker di promuovere il suo ex braccio destro al gradino più alto della macchina amministrativa. Una scalata tanto fulminea quanto controversa che ha sollevato un vespaio di polemiche già all'indomani dell'annuncio, lo scorso 21 febbraio, per procedure giudicate da più parti "poco trasparenti".Dando il via libera alla mozione predisposta dallaper il controllo dei bilanci, l'aula di Strasburgo ha chiesto alladi "rivedere la procedura di" e ha "invitato" l'esecutivo comunitario a riconoscere che la vicenda ha "inciso negativamentesua reputazione". Ma gli emendamenti più duri, ...