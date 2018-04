Scontrino bar in dialetto sardo E nell' Isola spopolano i corsi di lingua sarda

Scontrino in sardo in un bar - non c’è da stupirsi : questa lingua sta diventando sexy : Eugenia, a Oliena, fa gli scontrini del suo negozio in sardo. Non si capisce bene perché, ma la notizia fa scalpore. Qual è la lingua dei sardi? Il sardo. Dovrebbe far scalpore il contrario: negli ultimi 70 anni l’Italia, con la complicità di tanti sardi, ha tolto alla Sardegna la propria lingua. Eugenia non è sola. Fabio Usala a Sestu, una cittadina italofona, parla ai figli in sardo, e loro gli rispondono. Le maestre parlano della Sardegna e ...

