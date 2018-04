Scomparsa Maria Pisoni | Oltre il Colle Continuano gli avvistamenti | 70enne si trova ad

Scomparsa Maria Pisoni - Oltre il Colle/ Avvistata in una metro a Milano? Famiglia in attesa (Pomeriggio 5) : Scomparsa Maria Pisoni , Oltre il Colle : prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della Famiglia a Pomeriggio 5. Avvistata da una donna in una metro a Milano? (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Scomparsa Maria PISONI - OLTRE IL COLLE/ Appello famiglia : “paura che qualcuno l‘abbia presa” (Pomeriggio 5) : OLTRE il COLLE , SCOMPARSA MARIA PISONI : Bergamo, sospese le ricerche per la 70enne non rintracciabile da Pasqua, le parole dei familiari a Pomeriggio 5(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Maria Pisoni è Scomparsa - Oltre il Colle/ Sospese le ricerche - è stata rapita? (Pomeriggio 5) : Oltre il Colle , scomparsa Maria Pisoni : Bergamo, Sospese le ricerche per la 70enne non rintracciabile da Pasqua, le parole dei familiari a Pomeriggio 5(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:33:00 GMT)

“Io so tutto”. Scomparsa Marianna Cendron - la rivelazione choc dell’amica. A 5 anni dall’allontanamento della giovane - decide di parlare e di raccontare la verità : L’ultimo turno di lavoro, come cuoca, al golf club di Castelfranco Veneto (Treviso). Poi più nulla. Era il 27 febbraio 2013 quando Marianna Cendron, allora 18enne, spariva nel nulla. L’indagine per sequestro di persona, più volte vicina all’archiviazione, è andata avanti fino ad oggi, ma della ragazza non si sa nulla. Ora, a cinque anni di distanza da quella Scomparsa, la sua amica Alessandra, che lavora come ...