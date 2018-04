SCHIZOFRENIA | TROVATA L' ORIGINE NEL CERVELLO La svolta delle risonanze magnetiche

SCHIZOFRENIA - trovata l'origine nel cervello/ Rovereto - team di ricerca : "Psicosi ha sede a livello profondo" : Schizofrenia , trovata l'origine nel cervello : “Il primo passo per terapie più mirate”. Importante scoperta effettuata dal Cncs e dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Lit)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:27:00 GMT)

SCHIZOFRENIA - trovata la “culla” della malattia. “Primo passo per terapie più mirate” : La Schizofrenia fa 2500 morti l’anno nella sola Italia e da tempo gli scienziati sono impegnati nella ricerca. Ed è per questo che è così importante la scoperta, pubblicata su Neuroimage: Clinical del Centro per i sistemi di neuroscienze e cognitivi (Cncs) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) a Rovereto. È stata trovata nel cervello la culla della malattia, ossia l’insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione ...