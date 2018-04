SCANDAL - Standing in the Sun Recensione 7x17

lostinaflashforward

: Marquei como visto Scandal - 7x17 - Standing in the Sun - cinthiarakaki : Marquei como visto Scandal - 7x17 - Standing in the Sun - Fernandaagain : Marquei como visto Scandal - 7x17 - Standing in the Sun - daoraale : Marquei como visto Scandal - 7x17 - Standing in the Sun -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)in the Sun è il penultimo episodio della stagione e della serie. I protagonisti ora sono stati messi davanti ad una scelta obbligata, ovvero dire la verità. La serie tra alti e bassi ha raccontato il dietro le quinte del potere. Anche se le ultime stagioni, soprattutto questa, hanno avuto la pecca di mischiare eccessivamente i personaggi e la storia, finalmente con questa puntata si stanno tirando le fila della situazione per dare una degna conclusione allo show che ci ha accompagnato per ben sette anni. Cyrus e Jake sono in balia del potere, sono disposti a tutto pur di conquistarlo e porsi alla guida dello stato. Quindi per Mellie, Olivia e i QPA non resta che dire la verità anche se comporta una serie di conseguenze. Tutti devono pagare per i crimini commessi. Solo così possono espiare i loro peccati. Olivia rivolgendosi ai suoi compagni di avventura parla con ...