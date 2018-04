Sbancato il SuperEnalotto a Caltanissetta Gioca 21 euro | vince 130 milioni

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Storico 6 alcentrato a. Un jackpot da 130diche si piazza al quinto posto delle vincite di sempre. Per conquistarlo è bastata una schedina da 21ta dal fortunato avventore di un'edicola in via Vitaliano Brancati, nel capoluogo siciliano. La combinazione dei sogni è stata 12, 23, 39, 54, 72, 73 che ha portato nelle casse del vincitore 130.195.242,12di, ai quali va applicata la cosiddetta "tassa della fortuna" che supera i 15di. Il 6 mancava dal primo agosto 2017, quando era stata Caorle, in provincia di Venezia, ad aggiudicarsi il montepremi da 77,7di.Intanto aè partita la caccia al milionario che, dicono in città, potrebbe essere chiunque. L'edicola della fortuna, infatti, si trova in periferia vicino ad una scuola - un istituto professionale -, una ...