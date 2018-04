Sardegna | camion ' lanciato' tra la gente per coprire il furto | un arresto

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Prima la scorsa sera hanno adocchiato l’attrezzatura (molto costosa) che c’era sulcino, dove c’era anche un operaio. Poi hanno tentato di portarla via ma – colti sul fatto dagli altri lavoratori – per darsi alla fuga, hanno sganciato il freno a mano del mezzo, in un tratto di strada in discesa, tra via Gorizia, via Savoia e viale Trento, a Sassari. Il mezzo – senza alcun controllo – ha percorso almeno una cinquantina di metri, seminando il panico tra la. Sfiorando alcune auto in transito, travolgendo uno scooter, per poi finire la sua corsa sul portone di un palazzo, ferendo l’operaio presente nel cassone che è stato trasportato all’ospedale con un’ambulanza. Fortunatamente – solo per miracolo – non ci sono state vittime e nemmeno feriti gravi: “Il mezzo è passato miracolosamente tra la– hanno spiegato Polizia e Carabinieri, intervenuti insieme la scorsa sera – che ...